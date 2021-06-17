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Jandarmadan kenevir baskını

İHA

Samsun'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir baskını

Samsun’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 kök kenevir ele geçirildi.
Olay, Çarşamba ilçesi Konukluk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Konukluk Mahallesi'nde Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince R.S(39) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda şüpheli şahsın evinde ruhsatsız SİG SAUER marka tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bahçesinde ekili vaziyette 1530 cm uzunluğunda 2 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aynı mahallede İ.S(31) isimli şahsında kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etmesi üzerine şahsın fındık bahçesi içerisinde 515 cm uzunluğunda 102 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
Olayla ilgili R.S. ve İ.S. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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