Celil Sağır Futbol Akademisi açıldı

– A Milli Takım ve Samsunspor’un eski yıldız futbolcusu Celil Sağır, futbol akademisi açtı.

Celil Sağır Futbol Akademisi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Canik ilçesinde 4 dönüm üzerine kurulan tesiste sosyal donatı alanlarının yanı sıra 1 büyük suni çim saha, 1 çim saha ve 1 de kum saha bulunuyor. Celil Sağır ile birlikte 4 antrenörün daha 414 yaş grubundaki çocuklara futbol eğitiminin verileceği akademide, yetenekli olan sporcular akademi bünyesindeki 1919 FK takımında müsabakalara çıkıp, rekabet ortamına girecekler.



“15 yıldır akademi kurmayı hayal ediyordum”

Futbolu bıraktığı günden bu yana akademi kurup, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak istediğinin altını çizen Celil Sağır, “Biz futbola sokak futbolundan başladık. Belli bir yeteneği ve tekniği sokak futbolunda gördüm. Futbolu bıraktıktan sonra 15 yıldır akademi açıp, çocuklara tecrübeleri aktarmak hayalim vardı. Onun için de bir tesis kurduk. Burada çocuklar modern futbol ile sokak futbolunu iç içe yaşayacaklar. Ayrıca iyi bir birey olup, iletişim ve sosyal becerileri de gelişecek. Yetenekliler de futbolcu olacaklar. Çocukların kaynaşması ve becerilerinin gelişmesi için birçok etkinlik yağacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı da projemize destek verdi. ‘Öze Dokunuş’ adı altındaki projemiz ile çocuklarımıza katkı sağlamak istiyoruz” dedi.



“Sokak futbolu ve modern futbolu karma yapacağız”

Çocukların dar alanda yeteneklerini daha iyi göstermeleri için de teknikler kullanacaklarını ifade eden Sağır, “Tesis 4 dönüm üzerine kuruldu. İçince büyük suni çim saha, onun yarısı kadar çim saha ve onun da yarısı kadar kum sahamız var. Çocuklar çim ve kum sahada sokak futbolunu ve dar alan becerilerini kolayca yansıtabilecekler. Çocukların dar alanda fazla topa temas ettikleri zaman yeteneklerini daha fazla gösterirler diye düşünüyorum. Biz de bu yollardan geldik ve bunları tecrübe ettik. Tecrübelerimi yeni nesle aktarma fırsatı buldum. Ben hariç 3 antrenör, 1 de kaleci antrenörü burada görev yapıyor. Haftanın 1 günü de ben özel ve bireysel antrenman yaptıracağım. Hedefimiz futbolcu ve iyi çocuklar yetiştirmek. Akademimizde 414 yaş grubu çocuklar eğitim alacaklar. Bu yaş grubundaki çocuklara en az 1 sene futbol eğitimi vereceğiz. Bu 1 yılın sonunda da 1919 FK’ya yarışmacı grup olarak çocuklarımızı aktaracağız. 1919 FK’da Samsun’da kurulmuş amatör futbol kulübüdür ve Celil Sağır Futbol Akademisi bünyesindedir. Akademide yetişen futbolcularımız 1919 FK’da maç tecrübesi kazanacaklar” diye konuştu.

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