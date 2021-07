Samsun'da ilçeler arasında yüzde 15'lik aşı farkı Yüzde 73,18 ile Yakakent birinci, yüzde 58,23 ile Canik sonuncu Müdür Oruç vatandaşlara seslendi: "Şimdi aşı zamanı"

Samsun'da yürütülen aşı çalışmalarında ilçelerde arasında yüzde 15'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. Yüzde 73,18 ile Yakakent ilk sırada yer alırken, yüzde 58,23 ile Canik sonuncu sırada bulunuyor. Vatandaşlara seslenen İl Sağlık Müdürü Oruç, "Şimdi aşı zamanı" dedi.

Samsun birinci doz korona virüs aşısında 1 milyon dozu aştı. Nüfusun ise yaklaşık yüzde 63'lük kısmını aşıladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, ilçeler arasındaki aşılama farklarına dikkat çekti. Oruç, "Samsun'un en yüksek aşılama oranına sahip ilçesi yüzde 73,18 ile Yakakent ilçesi olurken, Canik ilçesi ise yüzde 58,23 ile en sonda yer alıyor" diye konuştu.

Vatandaşları aşıya davet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Aşılama oranında en yüksek ile en düşük ilçe arasında yüzde 15'lik bir aşı farkı var. Bu farklar ilimizin aşıdan oluşan savunma duvarlarının her noktada aynı yükseklikte olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.



Bayrama kadar hedef yüzde 70

Yüzde 15'lik farkın her ilçede aşının korumalığının aynı güçte olmadığını ifade eden Müdür Oruç, "Tüm ekiplerimizle beraber Samsun'un her yerinde etkin bir aşı seferberliği başlatmıştık. Tabii, bu aşı seferberliği ile birlikte 1 milyon dozu geçmiş bir aşı yaptık. Bu 1 milyon üzerindeki aşı ile yaklaşık yüzde 63 civarında birinci doz aşımızı yaptık. Burada tabii hedefimiz Kurban Bayramı'na kadar ilimizde aşı oranlarını yüzde 70'e çıkararak muhtemel pandemi etkilerinde ilimizi korumak istiyoruz. Tabii, bunu başarabilmek için tüm ilçelerimizin aşı çalışmalarına aynı güçte destek vermesi ve ilimiz koronadan korumak için adeta aşıdan bir duvar oluşturabilmemiz gerekmektedir. Bu hedefe ancak tüm ilçelerimizin aynı güçte destek vermesiyle ulaşabiliriz. İlimizde baktığımızda aşı oranımızın en yüksek olduğu Yakakent ilçemizdir. En düşük aşı oranı ise Canik ilçemizdedir. Bu iki ilçemize baktığımızda yaklaşık yüzde 15'lik bir aşı farkı var. Bu da her ilçemizde aşı ile korumamızda aynı etki aynı güçte olmadığımızı gösteriyor. Bu farklar ilimizin aşıdan oluşan savunma duvarlarının her noktada aynı yükseklikte olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"Şimdi aşı zamanı"

Samsunlulara aşı çağrısında bulunan Müdür Oruç şunları söyledi:

"Koronaya karşı aşının gücünü kullanırken hep beraber hareket etmemiz ilin bütünde istenen bağışıklık düzeyinde ulaşmada büyük önem arz ediyor. Bu nedenle aşı seferberliğinde tüm ilçelerimiz sağlık çalışanlarımızın pandemi döneminde yaptığı gibi adeta tek bir vücut olmalı, hep beraber hareket etmelidir. Sırası gelen herkes aşısını yaptırmalı, aşı konusunda herhangi bir tereddüt oluşmamalı ve ertelememelidir. Sağlık çalışanlarımız koronaya karşı tek bir vücut gibi hareket ettiler ve başarılı oldular. Şimdi ise sıra vatandaşlarımızdadır. Samsun'da binin üzerinde aşı çalışanımız ve 500'ün üzerinde aşı noktamız mevcuttur. Biz burada 4'üncü dalga veya farklı mutasyonlarının oluşması gibi olumsuz tablo ile karşılaşmamak için Samsunlulardan bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz. Şimdi aşı zamanı diyoruz."

