Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 gün önce SamsunSinop karayolunda meydana gelen kazada, Sinop istikametine seyir halinde olan Cengiz Ö. (39) idaresindeki 42 AGR 850 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Emirhan Yılmaz'a çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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