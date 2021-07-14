Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 4 kişi serbest

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “mahrem askeri” yapılanmasına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 1 kişi polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildiği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı öğrenildi.

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