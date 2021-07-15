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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinlikleri

İHA

Çarşamba’da ‘15 Temmuz’ etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Çarşamba ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Göğceli Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaret edildi. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, daire müdürleri ve şehit ailelerinin katıldığı şehitlik ziyaretinde Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ziyaret yapılan dua ile sona erdi.
İlçede gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Mevlidi Şerif ve Belediye Meydanı’nda akşam 20.30’da yapılacak programlarla devam edecek.

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