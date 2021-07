Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldı Başkan Demir: "Aralıksız hizmete devam"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı yaşanması için tüm tedbirleri aldı. Başkan Mustafa Demir, özellikle toplu ulaşım, zabıta, mezarlık, çevre temizliği, itfaiye ve su gibi hizmetlerde aksamaların yaşanmaması için 24 saat aralıksız hizmet vereceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurban Bayramı’nın toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştiği bir bayram olduğunu kaydederek, bayramda kurban kesecek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Başkan Demir, manevi görevleri yerine getirirken kimsenin zarar görmemesini ve bayramın en güzel şekilde geçirilmesini temenni ederek, vatandaşların kurban kesimi için, mezbahaları ve belediyelerce gösterilen alanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. “Kurban Bayramı’nda, sıklıkla karşılaşılan olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için daha titiz ve tedbirliyiz” diyen Başkan Demir, "Bu nedenle kurbanların veteriner kontrollü, hijyenik ve atık yönetimi doğru bir şekilde gerçekleştirilen kesim yerlerinde kesilmesine özellikle dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Ulaşımda aksamaya izin verilmeyecek

Büyükşehir Belediyesi arife günü ve bayramda yoğunlaşan mezarlık ziyaretleri için de bir dizi önlem aldı. Mezarlıklara gidecek toplu taşıma için ek seferler konuldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların bayram süresince rahat ve güvenli bir biçimde yolculuk yapmalarını sağlamak için her türlü önlemi alarak normal seferlerini sürdürecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 431 10 12 veya 0850 333 55 55 no’lu ulaşım hattına bildirebilecekler. Bayram süresince kurban kesim yerlerine ve mezarlılara gidecek vatandaşlar için bu bölgelere yapılan seferler de arttırıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Ekipler Kurban Bayramı süresince denetimlerini sürdürecek. Bayram öncesi ve bayram süresince ana arterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu merkezlerde ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde aralıksız hizmet verilecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Çözüm Merkezi üzerinden 431 10 12 nolu telefondan iletebilecekler. Zabıta Nöbetçi Amirliği 7/24 görev başında olacak.



SASKİ 24 saat hizmet verecek

Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.



İtfaiye nöbette

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bayram boyunca normal mesaisine devam edecek. İtfaiye her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 17 ilçede çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabi afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler.



Kurban atıkları için de önlem alındı

Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmesi her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi kurbanlıkların sağlıklı ve hijyenik ortamda kesilmeleri için de sürekli kontrollerini yapacak. İlçe belediyeleri ile birlikte belirlenen kurban kesim yerleri dışında kurban kesimine müsaade edilmeyecek. Bu arada kurban atıkları ile alakalı da Büyükşehir Belediyesi düzenli çöp depolama alanında gerekli tüm önlemler alındı.

