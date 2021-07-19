Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu

Samsun'da nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen astsubay tabancayla kendini vurdu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen 27 yaşındaki astsubay O.Ç. ile nişanlısı R.Ş. arasında 'araba kullanma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçtan inip ormanlık alana giden O.Ç. tabancayla kafasından kendini vurarak intihara kalkıştı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Astsubay O.Ç. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.