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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziyaretçilerin merkezi “Çarşamba”

İHA

Ziyaretçilerin merkezi “Çarşamba”

Çarşamba “Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı” yemyeşil doğası ve birbirinden güzel birçok etkinlik alanı ile ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçirmeyi seven ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ve bölgenin en büyük Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı, ailesiyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. İçerisinde birçok alanı da barındıran park; spor tesisleri, kafe, çocuk oyun alanları ve binicilik tesisleri gibi faaliyet alanlarıyla hem küçüklere hem de büyüklere hitap ediyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Şehir yaşantısından uzak, doğayla iç içe, suyun, yeşilin ve yaban yaşamının tek bir çatı altında bulunabileceği Çarşamba Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı hem ilçe halkının hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin tercihi oluyor. Ziyaretçiler, ücretsiz olarak tahsis edilen üstü açık otobüslerle, eşsiz Çarşamba manzarası eşliğinde park alanına seyahat edip eğlenme imkânı buluyor.
Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı alanı içerisinde, tarihi Selçuklu mimarisini yansıtan cami, Çarşamba Konağı, restoran, yöresel el sanatları yapımsatış reyonları, yöresel yiyecek satış üniteleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ev sahipliği yapan çiftlik, hobi bahçeleri, at binicilik tesisleri, çocuk parkı ve piknik alanları yer alıyor.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı
Çarşamba’da sosyal ve kültürel faaliyet alanlarını geliştirmek adına çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, içerisinde birçok farklı tesisi barındıran ve bölgenin en büyük Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nın bu anlamda ilçeye büyük değer kattığını vurguladı. Başkan Doğan, “Çarşamba’mız yemyeşil doğası, tarihi ve kültürel birçok alanı ile çok güzel bir yer. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak kültürel ve sosyal alanlarımızı genişletmek, yeni faaliyet alanlarını hemşehrilerimizin beğenisine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni alanlarda gençlerimizin, çocuklarımızın, tüm hemşehrilerimizin güzelce vakit geçirip çeşitli etkinliklere katılabilmesi, kendilerini geliştirme fırsatı bulabilmeleri bizler için çok kıymetli. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’mız bu anlamda çok kapsamlı bir yer. Ziyaretçilerimiz burada at binmek, deniz bisikleti sürmek gibi birçok etkinliği gerçekleştirebiliyorlar. Parkımız küçükten büyüğe her yaş gurubuna hitap ediyor. Türkiye’nin standartları en iyi tesislerinden biri olan At Yarışları Parkuru Binicilik Tesislerimiz burada bulunuyor. Yine yakın zamanda Doğal Yaşam Parkı’mızda, Karadeniz’in en uzun zipline hattını ve diğer macera parkurlarını içinde barındıran Tema Park projesini hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor, ağustos ayına yetiştirme gayretindeyiz. Park alanımıza, üstü açık otobüsle eşsiz Çarşamba manzaramız eşliğinde ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Hemşehrilerimiz güzel havanın tadını çıkartarak aileleriyle birlikte pikniklerini yapma imkanı buluyorlar. Biz, ilçe turizmimize katkı sunmak ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyor. Çarşamba’mız her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

“Çarşamba bir cazibe merkezi olacak”
Çarşamba’yı cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları söyledi:
“İlçemiz tarihi ve kültürel olarak çok zengin unsurları içerisinde barındırıyor. Doğal güzellikleriyle tabiatın eşsiz manzaralarını gözler önüne seriyor. Biz de Çarşamba’mızı tanıtmak, ilçemizin güzelliklerini herkese göstermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşamba’ya yeni kültürel ve sosyal faaliyet alanları oluşturuyor, düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle ilçemizin güzelliklerini herkese gösteriyoruz. Çarşamba’mız bir tarih, doğa ve kültür şehri. İlçemizde; Tarihi Köprü, Göğceli Cami, Ordu Köyü Cami, Kabaceviz Şelaleleri ve Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı gibi birbirinden değerli ve güzel birçok yer ev sahipliği yapıyor. Göğceli Mezarlığı içinde yer alan ve Anadolu ahşap mimarisinin, çivi kullanılmadan yapılmış en nadide örneği Göğceli Cami’miz 820 yıldır varlığını korumaya devam ediyor. Çarşamba’mıza gelip camimizi ziyaret etme fırsatı bulanlar, böylesine manevi bir atmosferi görünce hayran kalıyor. İlçemizde böyle eşsiz ve önemli eserlerin olmasından gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da gelip görmelerini, o manevi havayı tatmalarını tavsiye ediyorum. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kabaceviz Şelaleleri de ilçemize büyük değer katıyor. Bizim tek gayemiz ilçemizin güzelliklerini herkese tanıtmak, Çarşamba’mıza yeni güzellikler katmak.”

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