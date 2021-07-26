Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak

İHA

Samsun ihracatta rekora koşuyor: İlk defa 1 milyar dolara ulaşacak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un tarihinde bu yıl ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini söyledi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yaptığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu’nun 202192020 yılı ve TİM 2021 raporları sonuçlarına göre Samsun, hem üretimden net satışta hem de ihracat rakamlarıyla yükselişe geçti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM rakamlarına bakıldığında Samsun’un tarihinde bu yıl ilk defa 1 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.
Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayımladığı Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’ne göre son yıllarda Samsun yükselişe geçti. Üretimden net satışların baz alınarak hazırlanan raporda 2020 yılı verilerine göre Samsun’dan İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasına 6, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun arasına da 7 firma girmeyi başarmıştı. Karadeniz illerine bakıldığında ise, ilk 500 ve ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında Samsun, hem firma, hem de ihracat rakamlarıyla başı çekti.

Samsun, sıralamasında çıta yükseltti
2019 yılında İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına Samsun 3 firma ile girmişti. 2019 yılında İSO ilk 500 firma arasına en fazla sayıda firma 169 adet ile İstanbul’dan yer alırken, İstanbul’u 41 firma ile İzmir, 36 firma ile Kocaeli ve Ankara takip etti. İSO ilk 500 listesine toplam 50 il girmeyi başardı. Samsun ili 2019 yılında 3 firma ile girdiği listede 21’inci sırada, 3.01 milyar TL üretimden net satış ile 27’nci sırada, 200 milyon dolarlık ihracat ile 22’nci sırada yer aldı. Samsun, 2019 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına ise, 11 firmayla adını yazdırdı. 2019 yılında İSO ikinci 500 firma arasına 151 firma ile yine İstanbul girerken, onu 38 firma ile İzmir, 37 firma ile Kocaeli, 35 firma ile Gaziantep ve Bursa illeri takip etti. İSO ikinci 500 listesine ayrıca, toplam 46 il girdi. Samsun 11 firma ile Türkiye sıralamasında 13’üncü sırada, 3.59 milyar TL üretimden net satış ile 12’nci sırada, 284.3 milyon dolarlık ihracatı ile ise, 7’nci sırada yer aldı.

Karadeniz Bölgesi’nde Samsun ilk sırada
Açıklanan raporun 2020 yılı verilerine bakıldığında ise, İSO ilk 500 listesine toplam 51 il girmeyi başardı. Listeye en fazla sayıda firma; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Bursa illerinden girdi. Samsun, İSO ilk 500 listesinde; 6 adet firma ile bir önceki yıla göre 21’inci sıradan 18’inci sıraya, 6.4 Milyar TL üretimden net satış ile 27’inci sıradan 23’üncü sırada, 310.6 milyon dolarlık ihracatı ile 22’inci basamaktan 16’ncı sıraya yükseldi. 2020 yılında İSO ikinci 500 listesine ise, toplam 44 il girdi. Listede en fazla firmayla yine İstanbul başı çekerken, İstanbul’u, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Bursa ve Ankara illeri takip etti. Samsun, 2020 İSO ikinci 500 listesinde; 7 adet firma ile 15’inci sırada, 2.9 milyar TL üretimden net satış ile 15’inci sırada, 171.1 milyon dolarlık ihracatı ile 11’inci sırada yer aldı.

Adım adım hedefe
Samsun’un son yıllarda gerek ihracat rakamlarında gerekse büyük sanayi kuruluşları arasında çıta yükselttiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şunları söyledi:
“Rakamlara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre 2019 yılında Samsun, ilk altı ayda 349 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk altı ayında ise, ihracatımız 327 milyon dolar. Bu yıl ki rakamlara baktığımızda ilimizin tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat hedefini aşacağını öngörüyoruz. TİM raporlarına göre ilimiz 2021 yılının ilk altı ayında geçen yıla oranla yüzde yüz bir artışla 616 milyon dolar ihracat yaptı. Bizim yıllardan beri bir hedefimiz vardı. O da 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek. İnşallah bunu bu yıl gerçekleştirerek, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız. Sanayicilik, kolay iş değil. Malumumuz dünya pandemi dolayısıyla zorlu bir süreçten ve sınavdan geçiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz üretmeye, katma değer yaratmaya devam ettiler. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Her şeye rağmen üretim azminden asla ödün vermeyen tüm firmalarımızı emeklerinden dolayı, özverilerinden dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hem ülke olarak hem de şehir olarak daha iyi yerlere geleceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

31 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
YEREL HABERLER 31 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
Canik'te can dostları tatilde de unutmadı
YEREL HABERLER Canik'te can dostları tatilde de unutmadı
2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü güldürdü 2. el oto piyasasında en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet görmesi sanayi esnafına yaradı
YEREL HABERLER 2. el otoya artan ilgi sanayi esnafının yüzünü ...
Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'daki silahla yaralama şüphelisi 10 gün sonra ...
Samsun'da kahvehane önündeki cinayetle ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da kahvehane önündeki cinayetle ilgili bir ...
Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
YEREL HABERLER Terme'den Kağıthane'ye gönül köprüsü
‘Takıntı hastalık olarak kabul edilmeli’
YEREL HABERLER ‘Takıntı hastalık olarak kabul edilmeli’
Samsun’da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
YEREL HABERLER Samsun’da gecenin karanlığı şimşeklerle aydınlandı
Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandı
Başhekim Sezgin göreve başladı
YEREL HABERLER Başhekim Sezgin göreve başladı
Karadeniz’de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi Karadeniz Bölgesi’nde aşılama oranında kırmızı yakın 5, maviye yakın ise 10 il var
YEREL HABERLER Karadeniz’de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il ...
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak Dünya markası CANiK’in üreticisi SYS, IDEF’21’e damgasını vuracak
YEREL HABERLER Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye ...
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti
'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak
YEREL HABERLER 'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak
Uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve uyuşturucu içme aparatlarıyla yakalanan ...
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da (2)
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi ...
Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsunlu Şehit Emrah Arslan son yolculuğuna uğurlandı
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi ...
Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı