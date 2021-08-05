Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle çalışıyoruz”

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– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle çalışıyoruz” dedi.

İlkadım’da kilit parke taş yapımı ile mevcut yolların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi Bozyazı ve Bulancak Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı.

Ekipler, ilçe genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bazı kurumların yaptıkları kazı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında, yerinden oynayan parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştiren ekipler, vatandaşların ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol, kaldırım yapım ve tadilatları kısa süreler içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle hareket ederek İlkadım’da yapılmayan yol kalmayacak. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

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