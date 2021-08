Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”

Küçük Dev Adamlar Futbol Turnuvası ödül törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun, özellikle spor genetiği çok önemli ve güçlü olan bir şehir. Sadece futbol değil, her spor dalına yatkın bir gençlik yapımız var. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenen ‘Küçük Dev Adamlar Futbol Turnuvası’ 40 günün sonunda tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. TFF İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı. 40 gün süren, 114 takımdan 2 bin 380 oyuncunun katıldığı turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Federasyon temsilcimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız pandemi sonrası sıcak yaz günlerinde yarıştı. Onları tebrik ediyorum. Samsun, özellikle spor genetiği çok önemli ve güçlü olan bir şehir. Sadece futbol değil, her spor dalına yatkın bir gençlik yapımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, federasyonumuz, amatör spor kulüpleri başkanlarımız büyük gayret içindeler. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak futbol da dahil olmak üzere tüm spor dallarında büyük bir efor sarf ediyoruz. Şuan bizim lisanslı amatör sporcu sayımız bin. Destek verdiğimiz 50 milli sporcularımız var. Sporu yaşam haline getiren siz gençlerimizin her zaman yanınızdayız.”

Canik, İlkadım ve Atakum’da yapılmak üzere 3 futbol sahası için ihaleye çıkacaklarını da dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Gazi Hastanesi’nin yanındaki Anadolu Lisesi’nin bahçesinde çok fonksiyonlu yeni bir spor salonunun bu sene ihalesine çıkacağız. Yine üniversite raylı sistem durağında çok fonksiyonlu, yeni bir spor salonu yapacağız. Bunun da ihalesini 2022’de yapacağız. Hükümetimiz ve bizler, amatör kulüplerin yöneticileri ve tüm camia hepinizin yanınızdayız. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

