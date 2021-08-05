Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”

İHA

Başkan Demir: “Spor genetiği güçlü bir şehiriz”

Küçük Dev Adamlar Futbol Turnuvası ödül törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun, özellikle spor genetiği çok önemli ve güçlü olan bir şehir. Sadece futbol değil, her spor dalına yatkın bir gençlik yapımız var. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenen ‘Küçük Dev Adamlar Futbol Turnuvası’ 40 günün sonunda tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. TFF İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı. 40 gün süren, 114 takımdan 2 bin 380 oyuncunun katıldığı turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Federasyon temsilcimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız pandemi sonrası sıcak yaz günlerinde yarıştı. Onları tebrik ediyorum. Samsun, özellikle spor genetiği çok önemli ve güçlü olan bir şehir. Sadece futbol değil, her spor dalına yatkın bir gençlik yapımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, federasyonumuz, amatör spor kulüpleri başkanlarımız büyük gayret içindeler. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak futbol da dahil olmak üzere tüm spor dallarında büyük bir efor sarf ediyoruz. Şuan bizim lisanslı amatör sporcu sayımız bin. Destek verdiğimiz 50 milli sporcularımız var. Sporu yaşam haline getiren siz gençlerimizin her zaman yanınızdayız.”
Canik, İlkadım ve Atakum’da yapılmak üzere 3 futbol sahası için ihaleye çıkacaklarını da dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Gazi Hastanesi’nin yanındaki Anadolu Lisesi’nin bahçesinde çok fonksiyonlu yeni bir spor salonunun bu sene ihalesine çıkacağız. Yine üniversite raylı sistem durağında çok fonksiyonlu, yeni bir spor salonu yapacağız. Bunun da ihalesini 2022’de yapacağız. Hükümetimiz ve bizler, amatör kulüplerin yöneticileri ve tüm camia hepinizin yanınızdayız. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir şey değildir, kitap bir ihtiyaçtır”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir ...
Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Sporcularımızın daima arkasındayız”
Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Tüm derneklerimizin yanındayız”
Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor mesafeler kısalıyor
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları yapıyor ...
Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet düşüncesiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Nerede insan orada hizmet ...
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
PTT'den Terme'ye özel pul
YEREL HABERLER PTT'den Terme'ye özel pul
Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi çekilmeli"
YEREL HABERLER Dr. Özen: "45 yaş sonrası yılda bir kez mamografi ...
Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz’de müsilaj tehlikesi
İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
YEREL HABERLER İlkadım Kart uygulaması yakında hayata geçiyor
Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu transfer edildi
YEREL HABERLER Samsunspor’da 18 futbolcu ayrıldı, 16 futbolcu ...
Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim
YEREL HABERLER Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı ...
Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları yok ediyor
YEREL HABERLER Yüz gerdirme ameliyatı kırışıklıkları ve sarkmaları ...
Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta Kültür Merkezi inşaatı yeniden ihaleye ...
Samsun'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da sahte içki ele geçirildi
Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
YEREL HABERLER Önlenebilir körlük nedeni: ‘Glokom’
Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu sebebi
YEREL HABERLER Olumsuz haberler, travma sonrası stres bozukluğu ...
Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Baldan tatlı "Süreyya" kavunu sofraların ...
Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
YEREL HABERLER Samsun´da aşı olmayan balıkçılara av yasağı
Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu buldu Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün tanıtım günleri etkinliğinde ‘Tony’nin gösterisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği ‘Tony’ uyuşturucu dolu bavulu ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine tutuklama
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu ...
Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı