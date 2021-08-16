Çarşamba'da şenlik

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi’nde şenlik düzenlendi.

Çarşamba İlçesi Bayramlı Mahallesinde bulunan okul bahçesinde mahallelinin katılımı ile çeşitli etkinlikler yapıldı. Bayramlı Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen şenliğe Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. Açılış konuşması ile başlayan mehteran gösterileri ve karakucak güreşleri ile devam eden etkinlik katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Sabah saatlerine başlayan etkinlikte daha birçok gösterinin yanı sıra 'karakuçak güreşleri' yapıldı. Güreşen çocukları keyifle izleyen misafirler nefeslerini tuttu. Miniklerin ve gençlerin kıyasıya mücadele ettiği anlar izleyicilere keyif verdi. Kazananlara ise madalyaları program bitiminde verildi



Nostalji sergisi, tarihi hissettirdi

Bayramlı Mahallesi’nde mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinlikte okul içerisinde yer alan birçok görsel ve materyaller katılımcılara tarihi dokuları yeniden hatırlattı. Eskiden kullanılan, artık tarihin tozlu raflarında yer alan birçok materyalin yer aldığı sergiyi gezen katılımcılar tarihte kısa bir yolculuk yaptı

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik gün boyu ise devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.