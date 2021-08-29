Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaraladı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan otomobil, aynı istikamette seyir etmekte olan Sezgin Özdemir hakimiyetindeki 55 ADR 359 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü ise iddiaya göre olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların olayı 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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