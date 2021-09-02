Atakumlu kadınlara Şahinkaya Kanyonu gezisi

Atakum Belediyesi, Büyükoyumca Mahallesi’ndeki kadınlar için doğal güzellikleri ile ünlü Şahinkaya Kanyonu’na gezi düzenledi.

Atakum Belediyesi, Büyükoyumca Mahallesi’deki kadınları için Vezirköprü ilçesi sınırları içerisindeki yer alan ve Türkiye’nin ikinci büyük kanyonu olan doğal güzellikleri ile ünlü Şahinkaya Kanyonu’na gezi düzenledi. Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci gezi öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Tek tek yurttaşlarla ilgilenen Başkan Deveci, belediyenin tahsis ettiği otobüse binen Büyükoyumcalı kadınları Atakum Belediyesi önünden yolcu etti. Yolculuk öncesi yurttaşlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatük’ün ‘’Nutuk’’ eseri hediye edildi.



“Doğanın güzellikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz”

Gezi hakkında bilgi veren Başkan Deveci, ‘’Vezirköprü’de bulunan Şahinkaya Kanyonu gezisi ile yurttaşlarımız şehir stresinden ve kalabalıktan uzak güzel bir gün geçirecek. Onları dünyada eşine az rastlanan bir manzara karşılayacak. Coğrafyamızın her tarafı buna benzer doğa harikaları ile dolu. Düzenleyeceğimiz gezilerle Atakumluları doğanın bize sunduğu güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



Doğa etkinlikleri merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015’te tabiat parkı ilan edilen Şahinkaya Kanyonu Kızılırmak sularının bölgeye kattığı güzelliğin yanı sıra çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu doğal ambiyansla yoğun ilgi çekiyor. Yerli yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelen kanyon dağlık ve kayalık alanlarda uzun yıllar boyunca gerçekleşen akarsu aşındırması sonucu oluşmuş. Bölgeye yapılan Altınkaya Barajı sularının çukurlaşan alanları doldurması ile son şeklini alan Şahinkaya Kanyonu, manzarası ile görsel zevke hitap ediyor. Doğa sporu tutkunlarının gözde mekanı olan tabiat parkında ziyaretçiler tekne turu, balıkçılık, piknik, doğa yürüyüşü gibi değişik aktiviteleri gerçekleştirebiliyor. Samsun il merkezine 125 km Vezirköprü’ye 17 km uzaklıktaki alana ulaşım turlarla veya özel araçlarla sağlanıyor.

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