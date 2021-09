Samsun’da yılın ahisi 51 yıllık terzi

"Ahilik Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasında kutlama programı düzenlendi. Yılın ahisi Samsun’un Alaçam ilçesinde 51 yıllık terzi 74 yaşındaki Necdet Hacıyunus oldu.



34. Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı kaftanlarını giydi. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasında düzenlenen kutlama ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşma yapan Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, "İlimizde her yıl Ahilik Haftası kutlaması yapılmaktadır. Ahilik Haftası bu yıl 1319 tarihleri arasında kutlanacaktır. Cumhurbaşkanımız bu seneyi Ahilik Yılı ilan etti. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Covid19’dan dolayı programımızı kısıtlı yapacağımızı gözönüne aldık. Samsun olarak daha canlı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Burada ahimize kalfamıza, çırağımıza kaftanlarını giydireceğiz. Kutlamamızı yapacağız. Her yıl olduğu gibi olmazsa olmazımız ahi pilavımızı yiyeceğiz" dedi.



Kürsüye gelen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, "Halka hizmet düsturuyla Anadolu’nun geleneği olan Ahilik Haftası kutlamaları vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Doğruluk, dürüstlük, cömertlik gibi değerlerin ön planda olduğu eğitim ve terbiye, doğru ve dürüst çalışma kaliteli mal üretme, müşteriye saygı gibi ahlakın temel ilkelerini günümüzde yaşatmak her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Rekabetin her şeyi mubah kıldığı bu zamanda bilim ve sanatla bu erdemli anlayışı devam ettirmeye gayret göstererek esnaf olmak, hiç şüphesiz anlık kazançtan daha değerli, daha huzurlu ve daha onurludur" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasında, "Bizi biz yapan tüm değerler buradadır. Bir insan durup dururken kendi duygu dünyası ve intikal, iman olarak nasıl ifade ederse etsin çok önemlidir. Esnaflıkta hemen hemen her türlü imtihan vardır. Selçuklu'da bildiğiniz gibi ahilik kavramı gelişmiştir. Bugüne geldiğimizde ise Samsun için bu kavramlarda çok önemlidir. Samsun bu konuda çok önemli kentlerden bir tanesidir. Bizim özellikle bu ahilik değerlere, esnaf değerlere, bizi biz yapan değerlere sahip olan esnaf kitlemiz bizim çok geniştir" şeklinde konuştu.



"Ahilik sözde değil özde olur"

Son olarak konuşmasını yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Esnafı anlamak için biraz empati yapmak lazım. Korona ile mücadelede buradan 23 kere toplantı yaptık. Esnaf mağduriyetleri nasıl daha fazla olmasın, ne yaparız, ne ederiz şeklinde epey toplantılar yaptık. Zorlu bir süreci hep birlikte geçirdik. İnşallah devamı gelmez. Tüm temennimiz budur. Ahilik sözde değil özde olan konulardır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturunun devamıyız. Bunun yanında komşu dükkan daha siftah yapmadı diyen bir medeniyetin devamıyız. Bunları hiçbir zaman unutmadan yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Yılın kalfası ve çırağı İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi'nden

Konuşmalarının ardından Vali Dağlı ve beraberindekiler "Yılın Ahisi" olan 51 yıllık terzi Necdet Hacıyunus’a (74) kaftanını giydirdi, kuşağını taktı. Akabinde yılın kalfası ise İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi'nde kuaför olan Semiha Yavuz da kaftan giydi, kuşak taktı. Yılın çırağı ise İlkadım Meslek Eğitim'de çırak olan Yavuz Ok seçildi. Vatani görevini yaptığı öğrenilen Yavuz Ok’un kaftan ve kuşağını annesi Melike Ok aldı. Bu yıl ilk defa uygulanan "Geçmişin Esnafı Günümüzün Sanayicisi" ile "Geçmişin Esnafı Günümüzün Taciri" vefa ödülleri Servet Beytekin ile Yaşar Balçık’a verildi. Kutlama ahilik pilavı ikram edilmesiyle son buldu. Kutlamalara ayrıca İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu katıldı.

