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Türkiye’nin kışlık sebzesi Bafra’dan Bafra Ovası’nda yetiştirilen kışlık sebzeler 81 ile gönderiliyor

İHA

Türkiye’nin kışlık sebzesi Bafra’dan Bafra Ovası’nda yetiştirilen kışlık sebzeler 81 ile gönderiliyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda yetiştirilen kışlık sebzeler ülkenin 81 iline gönderiliyor.
Samsun’un Bafra Ovası, bu yıl üretimde altın sezonunu yaşıyor. Brokoli, karnabahar, lahana çeşitleri, turp çeşitleri, pırasa ve ıspanakta üretim veriminin oldukça fazla olduğu ova, İç Anadolu ve Türkiye’nin güneyinde yaşanan üretim sıkıntılarını lehine çevirdi. Bafra’da yetiştirilen ürünlere tüm Türkiye’den talep geldi. Kışlık sebzeler, haldeki tırlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor.

“Bafra’nın tüm sebze ve meyvelerini Türkiye’nin 81 iline sevk ediyoruz”
Bu kış Bafra’da verimin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken tarım işletmecisi ve Ziraat Mühendisi Nazmi Şener, “Bafra’nın tüm sebze ve meyvelerini Türkiye’nin 81 iline sevk ediyoruz. Şu anda Rize’ye gidecek bir tır yüklüyoruz. Pırasa, karnabahar, mor lahana, turp çeşitleri ve kışlık sebzeler yükleniyor. Erzurum, Amasya, Tokat ve tüm illere kışlık ürünler gönderiyoruz. Bafra’da şu anda beyaz lahana, mor lahana, turşuluk lahana, pırasa, karnabahar, brokoli, kereviz, Brüksel lahanası, turp çeşitleri gibi kışlık sebzeler hasat ediliyor. Talepler gün gün değişiyor. Sebze tüketiminde iklim çok önemli. Sıcak olduğunda kışlık sebze tüketimi azalıyor. Havalar soğuduğunda ise çok fark ediyor ve fiyatlar 2 katına çıkıyor. Şu anda girdilerin fazla olmasından dolayı çiftçi biraz zor durumda. Zararına mal satan tek meslek grubu çiftçiler. Çiftçiler mallarını rafta bekletemiyor. 1 lira da olsa bekletemiyor. Şu an karnabahar 1,5 TL. Erkenci cins olduğu için tonaj sıkıntısı var. 1,52 TL çiftçiyi kurtarmıyor ama kurtarmasa da tarladan kesmek zorunda çünkü kesmezse ürün bozuluyor” dedi.

“Bafra istese Türkiye’yi değil, dünyayı doyurur”
Bafra’nın üretim kapasitesinin Türkiye’ye yetip de artacağını ifade eden Nazmi Şener, “Her nakliyecinin kendi müşterileri var. Biz 20 ile sebze ve meyve gönderiyoruz. Bafra’da herkes başka illere ürün gönderiyor. Buradan Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Erzurum, Ağrı, Van, İstanbul ve Ankara gibi birçok ile ürün yolluyoruz. Bafra istese sadece Türkiye’yi değil dünyayı doyurur ama talep olmadığı için insanlar korkuyor ekim yapmaya. Bafra üretim anlamında çok büyük bir yer. Şu anda en kazançlı ürün mor lahana. Geri kalan kışlık sebzeler borsa gibi günlük değişiyor. Şu anda halde en iyi fiyatı olan mor lahana. Mor lahananın kilosu 3,5 TL civarında gidiyor. İlk mor lahanalar normalde Konya’dan çıkıyor. Konya’da kuraklık dolayısıyla dikim yapamadı. Bafra şu anda mor lahana da tek adres oldu. İzmir’de yavaş yavaş çıkmaya başladı. 1 ay sonra Adana’da mor lahana çıkar ondan sonra da mor lahana fiyatları düşer” diye konuştu.
Samsun’da geçen yıl 252 bin 57 ton lahana, 10 bin 404 ton turp, 25 bin 707 ton pırasa, 26 bin 498 ton karnabahar ve 11 bin 815 ton ıspanak üretilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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