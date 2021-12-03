Çarşamba'da 3 Aralık etkinlikleri

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlk olarak Dernek Binasında toplanılarak Bando ve pankartlar ile Belediye Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Dernek Başkanı Mustafa Uçar'ın günü anlam ve önemine ilişkin konuşması ile devam etti. Belediye Meydanı’nda yapılan program sonrasında dernek üyeleri ve tüm katılımcılar, bando takımı eşliğinde empati yürüyüşü yaptı. Belediye Meydanı’ndan başlayan, Tarihi Köprü, Muhsin Yazıcı Bulvarı ve Ali Fuat Başgil Köprüsü güzergahından devam ede empati yürüyüşü Çarşamba Bedensel Engeliler Derneği önünde son buldu.



'Engelli Yaşamı' paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Engelli Yaşamı' konulu panele geçildi. Dernek Başkanı Mustafa Uçar ve ÇABES Kulüp Başkanı Kerim Deniz'in konuşmacı olduğu panelde 1999 Gölcük depreminden sonra engelli olarak hayatına devam eden yazar Fatma Zehra Altuntaş da bir konuşma yaptı.

Panele ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve engelliler katıldı.

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