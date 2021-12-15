Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-1

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali (Dk. 65 Alaaddin), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk), Yasin (Dk. 81 Polat), Soner, Hasan (Dk.81 Çinari), Fofana (Dk. 56 Melih Okutan), Osman

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Fethi, Bregu (Dk. 46 Arda Köksal), Hakan (Dk. 75 Novak), Mehmet, Ksongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk

GOLLER: Dk. 22 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 26 Bregu (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Cihan, Berk (Yılport Samsunspor), Abdurrahman, Ali, Mehmet, Bertu (Beypiliç Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Yunus Emre (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig´in 17´nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor´la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 22´nci dakikada Yasin, Boluspor adına da 26´ncı dakikada Bregu kaydetti.

14´üncü dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Fofana´nın içeri çevirdiği topa Yasin´den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.

22´nci dakikada Tomane´nin defansın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

26´ncı dakikada Bertu´nun kafayla indirdiği topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde sert vuran Bregu, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

45+1´inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yasin´in ortaladığı topa Savicevic´ten önce defans son anda müdahale etti.

52´nci dakikada Tomane´nin indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Yunus Emre şutu yandan auta çıktı.

62´nci dakikada Emin´in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

77´nci dakikada sol kanattan ceza sahası önüne doğru topla giren Yasin şutu üstten auta gitti.

84´üncü dakikada Polat´ın pasında kaleyi karşısında bulan Çinari´nin etkisiz şutu kaleci Selmani´de kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ

2021-12-15 18:13:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.