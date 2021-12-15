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Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-1

DHA

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-1


Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Ali Can Alp
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali (Dk. 65 Alaaddin), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Savicevic (Dk. 56 Berk), Yasin (Dk. 81 Polat), Soner, Hasan (Dk.81 Çinari), Fofana (Dk. 56 Melih Okutan), Osman
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Fethi, Bregu (Dk. 46 Arda Köksal), Hakan (Dk. 75 Novak), Mehmet, Ksongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk
GOLLER: Dk. 22 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 26 Bregu (Beypiliç Boluspor)
SARI KARTLAR: Cihan, Berk (Yılport Samsunspor), Abdurrahman, Ali, Mehmet, Bertu (Beypiliç Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Yunus Emre (Yılport Samsunspor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 17´nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor´la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 22´nci dakikada Yasin, Boluspor adına da 26´ncı dakikada Bregu kaydetti.
14´üncü dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Fofana´nın içeri çevirdiği topa Yasin´den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.
22´nci dakikada Tomane´nin defansın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.
26´ncı dakikada Bertu´nun kafayla indirdiği topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde sert vuran Bregu, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
45+1´inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yasin´in ortaladığı topa Savicevic´ten önce defans son anda müdahale etti.
52´nci dakikada Tomane´nin indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Yunus Emre şutu yandan auta çıktı.
62´nci dakikada Emin´in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.
77´nci dakikada sol kanattan ceza sahası önüne doğru topla giren Yasin şutu üstten auta gitti.
84´üncü dakikada Polat´ın pasında kaleyi karşısında bulan Çinari´nin etkisiz şutu kaleci Selmani´de kaldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-12-15 18:13:42

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