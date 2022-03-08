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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, kadın personelin gününü kutladı

İHA

Başkan Yılmaz, kadın personelin gününü kutladı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte, borsada çalışan kadınlara “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle kırmızı karanfil sundu.
Borsa bünyesindeki birimlerde görev yapan kadın çalışanları birimlerinde ziyaret eden Başkan Yılmaz, kendilerine kırmızı karanfil dağıtarak günlerini tebrik etti. Başkan Yılmaz, kadınların emekleriyle hayatın bütün alanlarına değer kattığını vurgulayarak borsada çalışan kadınlar ve de tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yılmaz, “Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere; ailesi, insanı ve memleketi uğruna mücadele veren tüm kadınları Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle saygıyla anıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.
Karanfil jesti karşısında mutluluklarını belirten borsa personeli kadın çalışanlar da Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini sundular.

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