Servis kazasında ölen Sibel toprağa verildi, ikizinin tedavisi sürüyor



Emre ŞAHİNOL/YAKAKENT (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Yakakent ilçesinde servis minibüsünün takla atması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Sibel Şahin (15) toprağa verildi. İkizi Sevgi Şahin´in de aralarında bulunduğu 6 öğrenci ile şoförün tedavileri sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.B. (60) ile ikizler Sibel ve Sevgi Şahin, T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15) ve B.K. (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra ve Alaçam devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sibel Şahin, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

OKULDAKİ MAMASINA ÇİÇEK BIRAKILDI

Şahin´in Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sibel Şahin´in sınıfındaki masasına fotoğrafı ile çiçekler bırakıldı. Şahin'in öğretmeni Nurten Çebi, "Sibel ve Sevgi Şahin 10/A sınıfı öğrencilerinden, ikiz kız kardeşler. Sibel kızımızı hayatının baharında kaybettik. Sibel, herkes tarafından sevilen, uyumlu, sevecen, öğretmenleri tarafından da sevilen başarılı bir öğrencimizdi" dedi.

Sınıf arkadaşı Tuana Gül ise, "Sibel'in hiç kimseye bir zararı yoktu. Kendi halinde bir kızdı, herkese iyiliği vardı çok masumdu. Kendisiyle uzaktan eğitimde tanışmıştık. Hiç mi bir insanda art niyetlik, kötülük olmaz? Çok masum bir arkadaşımızdı" diye konuştu.

Sibel Şahin'in cenazesi, Kuzuören Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ilçe belediye başkanları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şahin'in arkadaşları da cenaze boyunca gözyaşlarını tutamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Emre ŞAHİNOL

2022-03-10 15:48:06



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