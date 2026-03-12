Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, "Bizim hata yapmamızı beklediler. Hatalar da yaptık ve bunu da kullandılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu kaydetti.

        Maçı kaybettikleri için üzüntülü olduğunu aktaran Fink, "Bizim hata yapmamızı beklediler. Hatalar da yaptık ve bunu da kullandılar. Rayo Vallecano çok olgun bir takım. Bu hataları da beklediler dediğim gibi. Topa sahip olma oranına baktığınızda top daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi benzerdi. Tabii istatistiklere baktığımızda biz daha iyi olan taraftık. Tabii onlar daha iyi takımdı. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Tabii oynayacağımız ikinci bir karşılaşma var. Futbolda her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

        Fink, bir karşılaşma daha oynayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Eğer orada birinci golü erken bulabilirsek onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu karşılaşma için de ezber oyun becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Yavaş yavaş Emre ve Coulibaly takıma dönüyor. Elayis Tavsan listeye yazılamadığı için oynamadı. Assoumou da sakat. Birçok kanat oyuncumuz eksik ama geri dönüyorlar. Önümüzdeki maçlar için onların geri dönmesi bizim için çok çok önemli. Özellikle kanat pozisyonunda. Holse ile oynamak zorunda kaldık kanatta. Normalde merkezde oynuyor. Çünkü o bizim tek kullanabileceğimiz kanat oyuncusuydu. Sakatlıktan dönen oyuncuların 60-70 dakika çıkarmaları mümkün değildi. Bu sebepten dolayı sonradan oyuna girdiler. Genel olarak fırsatlar yakalamak için zorlandık. Yani bu tür takımlara karşı bir şans bile olsa onları değerlendirmeniz gerekiyor. Yani gol beklentisini 0,55 oranında tuttuk. Ona rağmen çok fazla fırsat vermememize rağmen Konferans Ligi'nde çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Hatta Konferans Ligi'ni bile kazanabilirler. Boşlukları çok iyi bir şekilde kapattılar. Ama bu tür performanslar tabii güçlü rakiplere karşı oynadığınızda normaldir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

