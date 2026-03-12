Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim yapmak istediğimiz son 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim yapmak istediğimiz son 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım." dedi.

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, büyük umutlarla çıktıkları maçtan hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını söyledi.

        Karşılaşmayı değerlendiren Yıldırım, "LaLiga ile Süper Lig arasındaki farkı, bir Anadolu takımı olarak denemiş olduk bu gece. Takım çok hızlı oynuyordu. Biz kendimizi hızlı biliyorduk, onlar bizden daha hızlıymış. Daha iyi hazırlanmışlar. Yediğimiz ikinci ve üçüncü gol Samsunspor'a hiç yakışmadı. Tamamen bizim hatalarımızı rakip takım değerlendirdi ve golleri buldu." diye konuştu.

        Takımda yorgunluğun hissedildiğini anlatan Yıldırım, "Takımda geçen pazar oynanan Fenerbahçe maçının yorgunluğu kesinlikle vardı, o gözüküyor. Çok tempolu bir maç oynamıştık ve hoca aynı kadroyu çıkardı. Ondan sonra da zaten 2-1 gerideyken hocamız gerekli değişiklikleri yaptı. Sakatlıktan dönen Emre ile Kolibali girdi. Oyuna bir canlılık kattı." ifadelerini kullandı.

        Rövanş öncesi umutlarının azaldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Dediğim gibi, sanki umutlarımız tükeniyor ama bir sonraki maç var. Eğer bir sonraki tura geçmek istiyorsak, Madrid'de bu takımın elinden geleni yapması lazım. Bizim yapmak istediklerimiz son 16'ya kalmaktı, onu yaptık. Şimdi hedef çeyrek final dedik ama güçlü bir takım çıktı karşımıza. Zannediyorum bu takım çeyrek final de yarı final de oynar. Bizi elerlerse ki eleyecekler gibi gözüküyor. İnsan umudunu kaybetmek istemiyor ama gerçekçi olmak lazım. Ben gerçekçi bir insanım. Umudumuz, bu maç başlarken yüzde 50-50 idi. Şimdi yirmilere düştü. Üç farklı yenmemiz zor gözüküyor."

        Samsunspor'un gelişim sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Biz iyi bir takım olma yolundayız. Bu takımı ben 8 sene önce 2B'de aldım. Yapılandırdık, adım adım geldik. İkinci senemizde Süper Lig'de Avrupa'ya gittik. Bu benim için büyük başarı. Ama önemli olan bundan sonra bunu sürdürülebilir yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Yıldırım, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, "Bunu yapmak için de şimdiden hazırlıklara başladık. Hocamız yeni. Kadroda yenilenmeler olacak. Çünkü kadroda kontratı biten oyuncularımız var, ayrılmak isteyen oyuncular var, bizim de istemediğimiz oyuncular var. Sonuçta Samsunspor geleceğin temellerini atacak." dedi.

        Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da karşılaşmayı takip ettiğini belirten Yıldırım, "Yan yana oturduk, maçı birlikte seyrettik. İkimizin ortak konusu hakemdi. Hakem kötüydü, kesin. Bazı faulleri çalmadı. Ondan sonra yapılan bazı vakit geçirmelere göz yumdu." yorumunu yaptı.

        Montella'nın Samsun'a gelmesinin kendileri için anlamlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hocama da teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kalkıp Samsun'a gelip bize destek vermesi, maçı seyretmesi güzel ve sevinçli bir şey. Demek ki Samsunspor doğru yolda gidiyor ki milli takım hocası bile gelip destek veriyor. Bunlar bize geleceğe yönelik umut veren şeyler." ifadelerini kullandı.

        Taraftar desteğine de değinen Yıldırım, "Çağrıda bulundum 17-18 bin kişi geldi. Destek güzeldi. Gerçek Samsunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Thorsten Fink: "İkinci maç var, futbolda her şey mümkün"
        Thorsten Fink: "İkinci maç var, futbolda her şey mümkün"
        Inigo Perez: "Samsunspor karşısında psikolojik üstünlük sağladık"
        Inigo Perez: "Samsunspor karşısında psikolojik üstünlük sağladık"
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından
        Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3
        Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 - Rayo Vallecano: 3 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 - Rayo Vallecano: 3 (Maç sonucu)