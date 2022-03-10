AFAD'dan çığ tatbikatı

Samsun Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çığ tatbikatı düzenledi.

Samsun AFAD ekipleri Ladik ilçesinde itfaiye ekiplerinin de katılımıyla Akdağ'da çığ tatbikatı yaptı. Tatbikata 3 araç, 1 8x8 amfibik araç, 18 arama kurtarma teknisyeni ve 6 itfaiye personeli katıldı. Tatbikatta, çığ felaketi sonrası arama ve kurtarmayla ilgili yapılması gerekenler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

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