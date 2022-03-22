Samsun'da bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara

Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde bulunan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Asarcık ilçemizde olumsuz hava şartları kar ve buzlanma sebebiyle 23 Mart Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime devam edilecektir. Ayvacık ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çarşıköy İlk /Ortaokulu, Döngel İlk / Ortaokulu, Terice İlk / Ortaokulu, Kazancılı İlkokulu, birleştirilmiş sınıflı okulların tamamında 23 Mart Çarşamba günü bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Uzak bölgelerden gelemeyen taşımalı öğrenciler izinli sayılacaktır. Salıpazarı ilçemizde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulumuz ile Cevizli ve Kırgıl İlkokulumuzun yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tamamında 23 Mart Çarşamba günü bir gün süre ile eğitime ara verilmesi, taşıma merkezli diğer okullarımıza olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamayan öğrencilerimizin izinli sayılması kararı alınmıştır. Terme ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ambartepe İlk /Ortaokulunda 23 Mart Çarşamba günü bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmiştir. Bu bölgelerden ve kar ile buzlanma nedeniyle riskli veya ulaşım imkanı olmayan güzergahlardan ilk/ortaokul/lise/özel eğitim ve dengi okullara gelemeyen tüm taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılmıştır" denildi.

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