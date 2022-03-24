OMÜ'den YÖS iş birliği protokolü OMÜ ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Arasında YÖS iş birliği protokolü imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman imza attı. İmzalanan protokol metniyle; üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor.

Bir yıl geçerli olacak protokolle uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS ilk yerleştirmede taraflarca tek sınav olarak kabul edilecek. OMÜYÖS sonuçlarına göre yapılacak tercih başvurularında üniversite, yüksekokul, fakülte ve bölüm kontenjanları uluslararası öğrencilerin tercihine eşit şartlarda açık olacak ve sınav sonuçlarına göre uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları tercihler OMÜ tarafından ilgili üniversitenin kontenjanına doğrudan yerleştirilecek.



“Nitelikli öğrenciye ulaşmak istiyoruz”

İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki üniversitenin birlikte hareket ederek uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS’ün geçerli olacağı bir protokol imzaladıklarını söyledi. İş birliğinin hem OMÜ için hem de bölge açısından başarı getireceğini belirten Rektör Ünal, “Uluslararası öğrenci alımında sayıyı artırmak istiyoruz ama bunu yaparken nitelikli öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin ticaretini ve kültürünü yaygınlaştırma konusunda gönül birliği oluşturmak için farklı ülkelerden öğrenci getirerek onları bu misyona uygun şekilde eğitmek suretiyle tekrar ülkelerine geri dönmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda bölgemizde hem akademik yapılanması hem de yaptığı ArGe çalışmalarıyla dikkat çeken bir üniversite olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile yapacağımız iş birliği bizi ve bölgemizi bu hedefler doğrultusunda daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.



“YÖS’ü daha fazla ülkede yapan OMÜ ile iş birliği yapmak istiyoruz”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise “Uluslararası öğrenci konusu ülkemizin önem verdiği konulardan bir tanesi hem YÖK hem de Cumhurbaşkanlığımız ülkemizdeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artmasını istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz de bu konuda gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda YÖS’ü daha fazla ülkede yapan OMÜ ile iş birliği yapmak istiyoruz. Daha fazla kesime ulaşacağımızı düşünüyorum bugün burada attığımız imzalarda buna yöneliktir” diye konuştu.

İmzalanan protokolle OMÜYÖS’ün sorularının hazırlanması, basılması, sınav merkezlerinin ayarlanması, gerekli tanıtım, duyuru ve ilanların yapılması gibi işlemler OMÜ tarafından yürütülecek.



Protokol töreninden önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; iki kurum arasında yapılacak projeler ve eğitim yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret için konuğu Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a teşekkür eden Prof. Dr. Ünal ise Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST 2022’ye dair bilgi verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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