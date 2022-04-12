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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

İHA

Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri “Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda” projesi ile ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı.
Samsun’un Terme ilçesinde bulunan Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi kapsamında “Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda” adıyla geliştirdikleri proje ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında kumanya yardımında bulundu.

Farklı boyutlarda 40’ın üzerinde koli dağıtıldı
Okul yönetimi, öğretmen ve velilerin sağladığı desteklerle beraber öğrenciler yerel marketlerden aldıkları bakliyat, yağ, şeker, un, çay ve makarna gibi temel gıda malzemeleriyle yardım kolilerini kendileri hazırladı. Aile nüfusunun yoğunluğuna göre içeriği değişen 40’ın üzerindeki yardım kolileri paketlendikten sonra ailelerin evlerine teslim edilmeye başlandı.
"Ramazan Okulumuzda Bereketi Soframızda" diyerek yola çıktıklarını ifade eden 7. sınıf öğrencisi Emine Nur Keskin, “Öğretmenlerimizin de desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Ramazan paketleri hazırladık. Dileyen imkânı olduğu kadar gıda ürünü desteğinde, dileyen de maddi yardımda bulundu. Böylece ihtiyaç sahiplerimizin sofrasına Ramazan bereketini taşımış olduk. Okul olarak Ramazan vesilesiyle insana değer verme, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik gibi birçok ahlaki değeri her birimiz tekrar hatırlamış olduk” dedi.
11 ayın sultanı Ramazan ayının, tüm İslam âleminde olduğu gibi Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’na da tüm bereketiyle geldiğini söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Kasapoğlu, “Okulumuzda paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik noktasında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dünyevileşen dünyada unuttuğumuz bazı değerlerimizi tekrar hatırlamış olduk. Bizler yardımlaşma projemizle birçok ihtiyaç sahibi ailemizin gönüllerine Ramazan vesilesiyle akmış olduk” ifadelerini kullandı.

Yardımlaşmada yarıştılar
Öğrencilerin büyük girişimi, öğretmen ve velilerin de destekleriyle gerçekleştirilen projede asıl amacın yardımlaşarak genç neslin maneviyatını yükseltmek olduğunun altını çizen Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt, “Gelen erzak yardımlarındaki düzeni sağlamak gayesiyle sınıflarımıza gıda ürünlerinden belli hedefler verildi. İsteyenlerin hedefteki gıda ürünü yardımını, isteyenlerin de nakdi olarak yardım yapabileceği, sınıflara kısa bir sürede duyuruldu. Proje sonunda gelen yardımlarla şuan için 40’ın üzerinde gıda kolisi hazırlandı. Ramazan boyunca halen yardımlar gelmektedir. Yardımlar geldikçe de hem ramazan boyunca hem de sonrasında daha fazla ihtiyaç sahibi hanelere ulaşmaya devam edilecektir. Böylece öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin maddi, manevi desteğiyle, elbirliğiyle yardımlarımız yapılmış oldu. Bu projede öğrencilerimiz yardımlaşmada birbirleriyle yarıştılar” şeklinde konuştu.

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