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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te bayram heyecanı sürüyor

İHA

Canik’te bayram heyecanı sürüyor

Ramazan Bayramı nedeniyle Canik Belediyesi’nde düzenlenen bayramlaşma merasiminde birlik ve beraberlik mesajı verildi
Ramazan Bayramı dolayısıyla Canik Belediyesi’nde bayramlaşma merasimi düzenlendi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın davetiyle gerçekleştirilen merasim programına Canik Kaymakamı Mahmut Halal, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, Canik Belediye Meclis Üyeleri, belediye çalışanları, mahalle muhtarları ve çeşitli STK üyeleri katıldı. Belediye Hizmet Binası’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen buluşmada söz alan davetliler birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Sandıkçı, bayramların önemine değindi
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde gerçekleştirilen programda misafirleriyle tek tek bayramlaştı. Davetlilere hitap etmek üzere kürsüye davet edilen Başkan İbrahim Sandıkçı, örf ve adetlerimizde önemli yer tutan bayramların, toplumun birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi adına üstlendiği role değindi. Başkan Sandıkçı, “Bayramlar birlik ve beraberliği tesis etmenin, küslükleri ortadan kaldırmanın en büyük vesiledir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip eylesin” dedi.
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda bazı örf ve adetlerin yerine getirilemediğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik ilçemize hizmet etme görevini üstlendiğimiz bu dönemde son yüzyılın dünya çapındaki en önemli olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Başta pandemi olmak üzere pek çok olumsuzluğu üst üste yaşadık. Allah’ın izniyle millet olarak tüm bu sorunların üstesinden gelmeyi başardık” şeklinde konuştu.

Şehitler unutulmadı
Son günlerde gelen şehit haberlerinden dolayı bayramı buruk geçirdiklerini sözlerine ekleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Maalesef ilimize art arda ulaşan acı haberlerden dolayı bu bayramı buruk yaşıyoruz. Allah şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını âli eylesin. Bizler bugün burada onların sayesinde bir araya gelerek bu törenlerimizi ifa ediyoruz” dedi.
Katılımcıların da söz alarak bayram mesajlarını ilettikleri programda şehitlere rahmet dilekleri yinelenerek ülkemizin birlik ve beraberliğine vurgu yapıldı. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma merasimi, Başkan İbrahim Sandıkçı’nın programa katılan çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle son buldu.

Sandıkçı güreş şenliklerine katıldı
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 150 yıldır devam eden geleneksel güreş şenliklerine katıldı. Üç gün boyunca farklı mahallelerde süren şenliklerin ilk durağı Çağlayan Mahallesi oldu. Pandemi ile birlikte bazı geleneklerin ötelendiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı burada yaptığı konuşmasında, ilçede geleneksel hale gelen güreş şenliklerinin 150 yıl daha devam etmesini temenni ettiğini ifade etti.
Başkan Sandıkçı, “Ekonomik ve küresel krizler, doğal afetler, pandemi derken tüm dünya olarak çok zorlu süreçlerden geçmekteyiz. Ama buna rağmen hem ülkesini hem dünyayı idare eden bir Cumhurbaşkanımız var. Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde yakın bir zamanda tüm sıkıntıları geride bırakmış olacağız inşallah" diye konuştu.
Başkan Sandıkçı’nın Tuzaklı ve Yayla Mahallelerinde devam edecek olan güreş şenliklerine de bayram boyunca katılacağı öğrenildi.

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