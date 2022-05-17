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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı

İHA

Tedavi için hastaneye giderken kazada yaralandı

Samsun'da hasta olduğu için oğlunun aracıyla hastaneye giden yaşlı kadın kazada yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesinden hasta olan annesi Pakize A.'ya Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezine götüren Hasan A. idaresindeki 55 DM 621 plakalı otomobil ile Coşkun Ç. yönetimindeki 55 AED 441 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'ye ait vidanjör çarpıştı. Kazada, hasta olduğu için oğlu tarafından hastaneye götürülen Pakize A. yaralandı. Yaralı kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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