11 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da "adam öldürmek" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan da aranan şahıs, polisin takibi sonucu kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "adam öldürmek" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca Tekkeköy Polis Merkezi tarafından da "hırsızlık, mala zarar verme ve taksirli yaralama" suçlarından aranan 36 yaşındaki D.C.'yi takibe alan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri şahsı kovalama sonucu yakaladı. Gözaltına alınan D.C.'nin üzerinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendiren poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

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