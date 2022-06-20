Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak Samsun-Amasya ve Amasya-Havza seferleri yarın yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle bir süre ara verilen SamsunAmasya ve AmasyaHavza Bölgesel trenlerinin yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından SamsunKalın Demiryolu Hattının iyileştirme projesi çerçevesinde tren trafiğine kapatıldığı hatırlatıldı. Hattaki iyileştirmelerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, “TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, yarın SamsunAmasya ve AmasyaHavza arasında yeniden yolcu taşımacılığına başlanacak. 133 kilometre uzunluğunda olan SamsunAmasyaSamsun arasında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer, 47 kilometre uzunluğunda AmasyaHavzaAmasya arasında ise 6 sefer yapılacak” ifadeleri kullanıldı.

Her iki hatta da 4 vagonlu ve 262 yolcu kapasiteli raybüslerin kullanılacağı belirtilen açıklamada, “Raybüste engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkânı sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel trenlerle iki şehir arasındaki ulaşımın rahatlatıldığı aktarılan açıklamada, ilk altı aylık dönemde 5 milyon 301 binden fazla yolcunun bölgesel trenlerle seyahat ettiği kaydedildi.

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