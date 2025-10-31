Samsun nerede? Samsun hangi bölgede, komşu illeri neler?

Orta Çağ’da Bizans yönetiminde kalan Samsun, hem deniz hem kara ticaretinin kesiştiği bir nokta olarak önemini korumuştur. 12. yüzyılda bölgeye Selçuklular hâkim olmuş, ardından Canik Beylikleri döneminde Türk kültürünün etkisi belirginleşmiştir. 15. yüzyıl ortalarında Osmanlı egemenliğine giren şehir, bu dönemde Karadeniz ticaret yollarının en hareketli limanlarından biri olmuştur. Osmanlı döneminde tarım, tütün üretimi ve deniz ticareti ekonominin temelini oluşturmuştur.

Samsun, modern Türkiye tarihindeki en önemli olaylardan birine de tanıklık etmiştir. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarih, hem şehir hem ülke açısından dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra Samsun hızla gelişmiş, tarım, sanayi ve liman faaliyetleriyle Karadeniz’in merkezlerinden biri olmuştur. Günümüzde şehir, tarihi mirasını koruyarak hem ekonomik hem kültürel yönden canlılığını sürdürmektedir. Sizler için merak edilenleri detaylı şekilde yanıtladık.

REKLAM SAMSUN NEREDE? Samsun, Karadeniz’in orta kesiminde, geniş bir kıyı hattı boyunca uzanır. Hem coğrafi konumu hem limanları sayesinde Karadeniz’in ticaret ve ulaşım yerlerinden biridir. Ilıman ve nemli iklimi, tarımsal üretim açısından büyük avantaj sağlar; bu nedenle şehir, mısır, tütün, fındık ve sebze üretimiyle tanınır. Samsun mutfağı, Karadeniz’in bereketli doğasından ve deniz ürünlerinden beslenen bir lezzet kültürüne sahiptir. Bafra pidesi ve Terme pidesi, Samsun’un en tanınan yemeklerindendir; ince hamur, bol malzeme ve taş fırında pişirme geleneğiyle hazırlanır. Bunun yanında kaz tiridi, nokul, hamsi buğulama, keşkek ve mısır çorbası da yörede sıkça tüketilir. Şehrin mutfağında tahıl ve sebze yemekleri kadar et ve balık yemekleri de önemli yer tutar. Ayrıca Samsun’un geleneksel tatlılarından kaşık tatlısı ve pekmezli un helvası, Karadeniz’e özgü doğal malzemelerin özenle işlendiği tarifler arasında öne çıkar. REKLAM SAMSUN HANGİ BÖLGEDE? Samsun, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin orta kısmında, geniş kıyı şeridiyle dikkat çeker. Coğrafi olarak hem deniz hem kara ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip olan şehir, Karadeniz’in en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapar. İklim yapısı tipik Karadeniz özellikleri gösterir; yıl boyunca nemli ve yağışlıdır, yazlar ılıman, kışlar ise yumuşak geçer.

Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en yeşil ve tarımsal çeşitliliği en yüksek bölgelerinden biridir. Samsun da bu yapının en güçlü temsilcilerindendir. Verimli ovaları, özellikle Çarşamba ve Bafra ovaları, ülkenin tahıl ve sebze üretim merkezleri arasındadır. Şehirde tütün, mısır, fındık, buğday ve sebze üretimi yaygındır. Üstelik balıkçılık, ormancılık ve hayvancılık da ekonomide önemli yer tutar. Samsun, sanayi, liman ticareti ve tarımsal üretimi bir arada barındırarak hem ekonomik hem kültürel açıdan Karadeniz’in gelişmiş şehirlerinden biri konumundadır. REKLAM SAMSUN KOMŞU İLLERİ Samsun, hem kuzeyde denizle hem güneyde iç kesimlerle bağlantı kuran kendine has bir yapıya sahiptir. Şehrin doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Amasya ve Tokat, kuzeyinde ise Karadeniz bulunur. Bu konum, Samsun’u hem ekonomik hem kültürel olarak bölgenin en değerli alanlarından biri olarak bilinmiştir. Doğusunda yer alan Ordu, Karadeniz’in doğu kesiminde bulunan bir ildir ve Samsun’la hem iklim hem kültür açısından büyük benzerlikler gösterir. Fındık üretimi her iki şehirde de kritik bir ekonomik faaliyettir. Ayrıca Karadeniz sahil yolu, Samsun ve Ordu arasında güçlü bir ticaret ve ulaşım hattı oluşturur. Ordu’nun dağlık yapısı ve yaylaları, Samsun’un ova ve kıyı alanlarıyla birleşerek doğal bir bütünlük sağlar.