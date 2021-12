"Kanyonun her dönem ayrı güzellikleri var. Yaz aylarında sıcak, canlı ortam görüyorsunuz. Kış aylarında ağaçların üzerinde beyaz örtüleri görüyorsunuz. Bu mevsimde ise kahverenginin tüm tonlarını Şahinkaya Kanyonu'nda görme imkanına sahip oluyorsunuz. Sadece göldeki güzellikleri değil, buradaki tarihi dokuyu da görüyorlar. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da gelip geziyorlar. Buranın önemi ve güzelliği her geçen gün artıyor. Aynı zamanda doğa yürüyüşü yapıyorlar. Yüksekten vadiyi kuş bakışı olarak da görme imkanı buluyorlar."

