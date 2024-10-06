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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun’da tramvay ile ambulans çarpıştı: 3’ü sağlık çalışanı 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Samsun’da tramvay ile ambulans çarpıştı: 3’ü sağlık çalışanı 4 yaralı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde duraktan kalkan tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen ambulansa çarptı. Devrilen ambulansta 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:37
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        Tramvay ile ambulans çarpıştı: 4 yaralı
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        Samsun'daki kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Fuar Caddesi istikametine gitmeye çalışan İbrahim Ceylan ambulans, Gar durağından çıkan vatman Sinan E. idaresindeki tramvay ile çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü İbrahim Ceylan ile sağlık çalışanları Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazer ile tramvay yolcusu Mehmet Eşici yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan meslektaşları ile tramvay yolcusunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yolun kapanmasından dolayı tramvaylar kısa süreliğine ters istikametten ulaşım sağladı.

        Ambulansın fuar içinde bulunan düğün salonundaki bir vakaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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