Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Avrupa sahnesinde Hamrun karşısında: Hedef 3'te 3! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Avrupa sahnesinde Hamrun karşısında: Hedef 3'te 3!

        Samsunspor, Konferans Ligi'nde sahasında Hamrun ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.b

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında bu akşam Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetecek. Sariyev'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Sergei Vassyutin ile Denis Labashov üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Arman Ismuratov olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Celil, Musaba, Marius.

        Hamrun: Bonello, Rafael, Polito, Marcelina, Camenzuli, Hadzi, Bjelicic, Coric, Eder, Thioune, Koffi.

        7 OYUNCU KADRODA YOK

        Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

        REKLAM

        Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.

        KONFERANS LİGİ'NDE 2'DE 2 YAPTI

        Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

        İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

        Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.

        Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.

        Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

        AVRUPA'DA 15. MAÇ

        UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta'nın Hamrun Spartans takımını konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. kez sahaya çıkacak.

        REKLAM

        Avrupa kupalarında üçüncü kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto Kupası'nda boy göstermişti.

        Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

        1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

        Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

        KONFERANS LİGİ'NDE DOLUDİZGİN

        Geçen sezon ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun ekibi, sahasında ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

        Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden kırmızı-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 mağlup etti.

        Konferans Ligi'nde elde ettiği 2 galibiyetle 6 puan toplayan Samsunspor, 36 takımlı lig aşamasında Hamrun Spartans maçı öncesinde averajla 5. sırada yer alıyor.

        Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu