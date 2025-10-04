Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler Antalyaspor ve Nice galibiyetinin ardından, Samsunspor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
Samsunspor- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş müsabakada görev yapamayacak. Ligde oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe 15 puan topladı. Samsunspor'un ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor- Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.