        Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler Antalyaspor ve Nice galibiyetinin ardından, Samsunspor karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, "Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        Giriş: 04.10.2025 - 22:29 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:29
        Samsunspor- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş müsabakada görev yapamayacak. Ligde oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fenerbahçe 15 puan topladı. Samsunspor'un ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Samsunspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Samsunspor- Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        SAMSUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        SAMSUNSPOR

        Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

        FENERBAHÇE

        Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri

