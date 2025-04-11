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        Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Kwiatkowski

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:10
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        Samsun-G.Saray maçına Polonyalı VAR!
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, bugün saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

        Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR'da görev yapacak.

        Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR'ı olmuştu.

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