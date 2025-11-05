UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Samsunspor yarın saat 20.45'te evinde Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile oynayacak. Bu müsabaka öncesinde Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hamrun maçı öncesindeki 9 maçtır namağlup serilerini hatırlatan Reis, "Hamrun, son iki karşılaşmadan sadece 2 gol yiyerek mağlup ayrıldı. Bu sebepten dolayı iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenerek, daha sonrasında Avrupa Ligi oynamış sonrasında Konferans Ligi'ne düşerek buraya kadar geldi. Bu da onların tehlikeli bir takım oldukları anlamına gelir. Eğer kendi istediğimiz oyun anlayışını, mantaliteyi sahaya yansıtamazsak kesinlikle problem yaşayacağımızı düşünüyorum. Biz ise takım haline bugüne kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Yarınki karşılaşmada ilk adım olarak yapmamız gereken şey de bu. İnsanların şu ana kadar elde ettiğimiz başarının beklenmedik bir başarı olmasını düşünmesi, elde etmiş olduğumuz başarıyı daha anlamlı kılıyor" diye konuştu.