San Jose Earthquakes - Kansas City Wizards düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. San Jose Earthquakes, 16 Eylül 2018 Pazar günü Kansas City Wizards takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:30. 20 puanlı San Jose Earthquakes 23. sırada bulunuyor, Kansas City Wizards 48 puana sahip ve 5. sırada. San Jose Earthquakes son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 559 kodlu maçı oynayanlar; San Jose Earthquakes galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Kansas City Wizards galibiyet oranı 1.85. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

San Jose Earthquakes önceki hafta Minnesota Stars mücadelesinde 3-2 kazandı.

Kansas City Wizards, Salt Lake karşılaşmaında 2-1 yenildi.

San Jose Earthquakes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. San Jose Earthquakes, kendi sahasında 22 gol attı, 27 gol yedi.

Kansas City Wizards, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kansas City Wizards 19 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ