San Lorenzo - Colon düellosu

Arjantin Kupa Son 16 Turu maçında San Lorenzo ile Colon, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:10. San Lorenzo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Colon, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 280 kodlu maçta; İddaa oynayanlar San Lorenzo kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Colon sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.
San Lorenzo önceki hafta San Martin San Juan mücadelesinde 1-3 kazandı.
Colon ise Argentinos Juniors karşılaşmasında 0-1 kazandı.
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