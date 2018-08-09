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Zanlıların sorgularında ilginç detaylar ortaya çıktı
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Sanal bahis çetesi lideri öğretmen, referansla bayilik vermiş

Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilen yasa dışı bahis çetesinin liderliğini yaptığı ileri sürülen beden eğitimi öğretmeninin, bahis oynattığı internet sitesinin veri tabanını ABD'den para karşılığı alıp Adana'da referansla 26 kişiye bayilik verdiği ortaya çıktı.

09.08.2018 - 10:22 | Güncelleme: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine 5 ay önce harekete geçerek şahısları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda çete liderliğini bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Mahmut D.'nin yaptığını eşi Buket D.'nin de ona yardım ettiğini belirleyerek eş zamanlı olarak 7 Ağustos günü Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde operasyon yaptı. İHA'nın haberine göre, yapılan operasyonda Adana'da 1'i kadın 19, Kadirli de ise 9 kişi olmak üzere 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlıların sorgularında polis ilginç detaylara ulaştı.

"ÖĞRETMEN ABD'DEN VERİ TABANI ALDI"

Polis, yapılan çalışma ve sorgulama sonunda beden eğitimi öğretmeninin ABD'den yasa dışı bir bahis sitesinin veri tabanını para karşılığı alarak kurduğunu ve vatandaşlara yüksek oranlarda, tek maç, maç devam ederken yasa dışı bahis oynatmaya başladı. Öğretmenin haftada 150 bin lira para kazandığı ileri sürülürken, bu durumu yakın etrafına da anlatarak o şahısları da bahis oynatmaya ve yasa dışı bayilik vermeye başladığı ortaya çıktı.

"REFERANSLA BAYİLİK VERMEYE BAŞLADI"

Öğretmenin yasa dışı bahis oynatıp yüksek oranlarda para kazandığını öğrenen ve bayilik verdiğini belirleyen şahısların bayilik almak için talep artınca öğretmen bayiliği referansla vermeye başladı. Çete liderinin, bayilik verdiği kişilere 10 bin lira tutarında hesap açtığı para bittikçe de yükleme yaptığı tespit edildi.

"MUHTARA BİLE BAYİLİK VERDİ"

Polis, yaptığı çalışmada öğretmenin Kadirli'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi muhtarı Semih D.'ye de bayilik verdiği ileri sürüldü. Muhtarın çok az sayıda kişinin yaşadığı mahallede bayilik alarak yasa dışı bahis oynattığı öğrenildi. Muhtar, evinde gözaltına alınıp Adana'ya getirildiğinde yüzünü kağıt ile gizlediği görüldü. Muhtarın evinde kullanıldığı bilgisayarına ve cep telefonuna el konuldu. Bayilik yapan şahısların genel olarak yasa dışı bahsi cep telefonlarından oynattığı tespit edildi.

 

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