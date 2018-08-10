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Şüphelilerin sorgularında ilginç detaylar ortaya çıktı
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Sanal bahis çetesinin aile şebekesi olduğu ortaya çıktı

Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilen yasa dışı bahis çetesinin, liderliğini beden eğitimi öğretmeni, yardımcılığını eşi, Kadirli sorumluluğunu da kayınbiraderinin yaptığı ortaya çıktı. Öğretmenin hesabında 1 milyon 120 bin liralık, eşinin hesabında 380 bin, kayınbiraderinin hesabında ise 350 bin liralık bir hesap hareketi olduğu ortaya çıktı Çete liderinin eşi, ifadesinde "Ben eşimin yasa dışı bahis oynattığını bilmiyordum, yasal olan iddia ile ortak çalıştığını zannediyordum, okula gittiği zaman bana şunları yap diyordu ben de yapıyordum" dediği öğrenildi.

10.08.2018 - 10:43 | Güncelleme: İHA

Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilen yasa dışı bahis çetesinin, liderliğini beden eğitimi öğretmeni, yardımcılığını eşi, Kadirli sorumluluğunu da kayınbiraderinin yaptığı ortaya çıktı. Adeta bir aile şebekesi gibi faaliyet gösteren çete üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine şahısları 5 ay önce teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda çete liderliğini bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Mahmut D.'nin yaptığını ve eşi Buket D.'nin de ona yardım ettiğini belirleyerek eş zamanlı olarak 7 Ağustos günü Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre, yapılan operasyonda Adana'da 1'i kadın 19, Kadirli de ise 9 kişi olmak üzere 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularında polis ilginç detaylara da ulaştı.

EŞİNİ DE KANDIRDI

Polis, yapılan çalışma ve sorgulama sonucunda beden eğitimi öğretmeninin ABD'den yasa dışı bir bahis sitesinin veri tabanını para karşılığı alarak kurduğunu ve vatandaşlara yüksek oranlarda, tek maç ve maç devam ederken yasa dışı bahis oynatmaya başladığını belirledi. Öğretmenin haftada 150 bin lira para kazandığı ileri sürülürken, kendisi okula gittiği zaman para kaybı olmaması için eşi Buket D.'ye de internet üzerinden nasıl oynatılacağını öğreterek yasa dışı bahsi eşine oynattırdığı öğrenildi. Gözaltındaki Buket D. ise polise verdiği ifadede eşinin yasa dışı bahis oynattığını bilmediğini, yasal olan iddiaya ortak olduğunu zannettiğini bu nedenle okula gittiği zamanlarda kendisinin bilgisayar üzerinden bahis oynattığını belirterek, "Ben kocam bana ne dediyse onu yaptım. Yasa dışı olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

KAYINBİRADERİNE BAYİLİK VERDİ

Öğretmenin Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve işi olmayan kayınbiraderi Tahir D.'ye de bayilik verdiği ve onu Kadirli sorumlusu yaptığı da ortaya çıktı. Polis, operasyonda Kadirli ilçesinde aralarında muhtarın da olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Öğretmenin Kadirli'de bayilik verdiği kişileri de kayınbiraderinin üzerinden kontrol ettiği öğrenilirken, tam bir aile şebekesi kurduğu belirlendi.

"ÖĞRETMENİN HESAP HAREKETİ 1 MİLYON 120 BİN LİRA" 

Bu arada polis zanlıların hesap hareketlerini de inceleme altına aldı. Yapılan incelemede öğretmenin banka hesaplarında 1 milyon 120 bin liralık bir para hareketliliği gözlendi. Öğretmenin eşinin hesabında ise 380 bin liralık hareketlilik görülürken, kayınbiraderinin hesabında ise 350 bin liralık bir hareketlilik tespit edildi. Gözaltına alınan 28 kişinin hesabındaki hareketliliğin ise 3 milyon liraya yaklaştığı belirlendi. Zanlıların bugün emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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