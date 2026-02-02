Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Sanal medyadaki küfürleşme sokakta silahlı kavgaya dönüştü

        Ankara Sincan'da sanal medya üzerinden başlayan küfürleşmenin ardından sokakta buluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 03:42 Güncelleme: 02.02.2026 - 03:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal medyadaki küfürleşme sokakta silahlı kavgaya dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 19.45 sıralarında Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sanal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı.

        Yaşanan arbede sırasında bazı şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.A, İ.Ç, M.Ç. ve Ö.S'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da heyelan: Yol kapatıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşım durduruldu. Yok yapım çalışmaları başlatıldı.  (İHA) 

        #ankara
        #haberler
        #Sincan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi