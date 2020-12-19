Sanal müzeleri kaç kişi ziyaret etti?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz Mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelerin sayısı 33'e ulaştı. Bakanlık, uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi;
* İzmir Atatürk Müzesi
* Adıyaman Nemrut Ören Yeri
* Denizli Hierapolis Ören Yeri
* Denizli Laodikeia Ören Yeri
* İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
* Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri
* Uşak Müzesi
* Mersin Arkeoloji Müzesi
* İstanbul Havalimanı Müzesi
* Ankara Cumhurbaşkanlığı Millî Mücadele Sergisi
* Çanakkale Assos Ören Yeri
* İstanbul Arkeoloji Müzesi
* İzmir Efes Ören Yeri
Sanal müzeler, bugüne kadar toplam 11 milyon 400 bin kez ziyaret edildi.
Ençok ziyaret edilen sanal müzeler;
Göbeklitepe Ören Yeri... 3 milyon 383 bin 985
Kurtuluş Savaşı Müzesi... 1 milyon 869 bin 319
Efes Ören Yeri... 1 milyon 350 bin 742
Troya Müzesi... 1 milyon 100 bin 147
Anadolu Medeniyetler Müzesi... 1 milyon 31 bin 447
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