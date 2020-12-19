Sanal müzeleri kaç kişi ziyaret etti? 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz Mart ayında uygulamaya konulan sanal müzelerin sayısı 33'e ulaştı. Bakanlık, uygulamaya 13 müze ve ören yerini daha ekledi;

* İzmir Atatürk Müzesi

* Adıyaman Nemrut Ören Yeri

* Denizli Hierapolis Ören Yeri

* Denizli Laodikeia Ören Yeri

* İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

* Bitlis Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Ören Yeri

* Uşak Müzesi

* Mersin Arkeoloji Müzesi

* İstanbul Havalimanı Müzesi

* Ankara Cumhurbaşkanlığı Millî Mücadele Sergisi

* Çanakkale Assos Ören Yeri

* İstanbul Arkeoloji Müzesi

* İzmir Efes Ören Yeri

Sanal müzeler, bugüne kadar toplam 11 milyon 400 bin kez ziyaret edildi.

Ençok ziyaret edilen sanal müzeler;

Göbeklitepe Ören Yeri... 3 milyon 383 bin 985

Kurtuluş Savaşı Müzesi... 1 milyon 869 bin 319

Efes Ören Yeri... 1 milyon 350 bin 742

Troya Müzesi... 1 milyon 100 bin 147

Anadolu Medeniyetler Müzesi... 1 milyon 31 bin 447