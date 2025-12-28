Sanat Birleştirdi: Hülya Koçyiğit’e AK Parti ve CHP Milletvekillerinden Ödül

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz gün gerçekleşen Trabzon Film Festival’inde 'Altın Taka Onur Ödülü’ne lâyık görüldü. Farklı siyasi görüşlerden temsilcilerin aynı sahnede buluştuğu ödül töreni, sanatın birleştirici gücünü hatırlattı.

Ödül, Hülya Koçyiğt’e Trabzon CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ile Trabzon AK Parti Milletvekili Yılmaz Büyükaydın tarafından birlikte takdim edilirken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Ödülün ardından duygularını paylaşan Hülya Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: Sanatın birleştirici gücüne her zaman inandım. En büyük teşekkürüm ise beni yıllar boyunca sıcacık sevgileriyle kalplerinde yücelten seyircilerime ve birlikte yol aldığım tüm Yeşilçam emekçilerine.

Hülya Koçyiğit sözlerini teşekkürlerle sürdürdü; "Tarihiyle, kültürüyle özel bir şehir olan Tranbzon'da ilk kez düzenlenen film festivalinde Altın Taka Onur Ödülü almak benim için çok değerliydi. Bu anlamlı ödülü bana takdim eden Trabzon CHP Milletvekili Sayın Sibel Suiçmez’e, Trabzon AK Parti Milletvekili Sayın Yılmaz Büyükaydın’a; cesareti ve kararlılığıyla bu festivalin hayata geçmesini sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç’e ve festivalde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”