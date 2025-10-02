'Sanatta Hayat Var' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda

İVA Sanat, bu yıl ikincisini düzenlediği “Sanatta Hayat Var” karma sergisini 7–19 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mekanlarından Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşturuyor.

Hayat Holding ve Hayat Finans’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi, bu yıl “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” alt temasıyla öne çıkıyor. Ana teması “Sanatta Hayat Var”, alt teması ise “Sürdürülebilirlik ve İleri Dönüşüm” olan sergi, sanatın toplumsal farkındalık yaratma gücünü görünür kılmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 36 sanatçının 100’den fazla eseri, resim, heykel, enstalasyon ve yeni medya çalışmalarından oluşan geniş bir seçkiyle izleyiciyle buluşacak.

REKLAM

Sergi bu yıl “Sürdürebilirlik ve İleri Dönüşüm” özel teması ile dönüşüme odaklanıyor. İVA SANAT’ın 2. Karma Sergisi’nin alt teması olarak sürdürülebilirlik odağında kurgulanan “Art’a Kalan” projesi üniversiteli genç sanatlar tarafından üretiliyor. “Filizlenmek” isimli enstalasyon sergi boyunca alanda görülebilecek. 17 proje arasından jüri tarafından seçilen “Filizlenmek” Marmara Üniversitesi öğrencileri Altay Nehemya Çelik, Melis İmrağ ve Ayşegül Karababa tarafından üretiliyor.