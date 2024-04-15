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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sancaktepe'de eski karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar etti

        Sancaktepe'de eski karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar etti

        İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düğün salonunda karşılaştığı eski karısını silahla başında vurarak ağır yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 03:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 03:32
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        Eski karısını silahla vurup intihar etti
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        Sancaktepe'de, eski eşini tabancayla başından vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

        Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda eski eşi Çiğdem A. (43) ile karşılaşan Mehmet B. (53), önce eski eşine ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

        ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN AĞIR YARALADI

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Çiğdem A. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Mehmet B. müdahaleye karşın kurtarılamazken, Çiğdem A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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