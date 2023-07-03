DHA

Sancaktepe'de yeşillik alanda çıkan yangın, 4 binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin yanında bulunan 4 evin çatısına sıçradı. DHA'nın haberine göre, 4 binanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.