Sandecja Nowy Sacz - Stal Mielec maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Sandecja Nowy Sacz ile Stal Mielec, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. Sandecja Nowy Sacz 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Stal Mielec 10 puanda ve 7. sırada. Sandecja Nowy Sacz son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stal Mielec, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandecja Nowy Sacz kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Stal Mielec sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Sandecja Nowy Sacz önceki hafta Miedz Legnica mücadelesinde 2-0 yenildi.

Stal Mielec ise Pogon Siedlce karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sandecja Nowy Sacz, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Stal Mielec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Stal Mielec, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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