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        Haberler Dünya Sanders: İran-İsrail gerilimi Gazze'deki dramı gölgelemesin

        Sanders: İran-İsrail gerilimi Gazze'deki dramı gölgelemesin

        ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders, İran ve İsrail arsında yaşanan gerilimin, Gazze'nin yaşadığı insani felakete gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi. Bağımsız Senatör, Başkan Biden'a bir kez daha, 'Netanyahu hükümetine askeri yardımı kesmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:19
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        Sanders'tan Gazze çıkışı ve Biden'a çağrı
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        ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin, Gazze'deki insanlık dramı ve felaketin göz ardı edilmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.

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        Sanders, kendi resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, Gazze'de yaşananları "dehşet verici" olarak nitelerken, ABD'nin Netanyahu hükümetine yardımlarını durdurması çağrısını yineledi.

        Başta ABD olmak üzere dünyanın dikkatinin İran-İsrail gerilimine çevrildiğine işaret eden Sanders, "Umarım bu durum, Gazze'de şu an yaşanan ve eşi benzeri görülmemiş felaketin göz ardı edilmesine yol açmaz. Orada bir felaket yaşandığını göz ardı etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        "Gazze nüfusunun yüzde 5'i son 6 ayda öldü"

        Sanders, son 6 ayda Gazze halkının yüzde 5'inin öldürüldüğüne veya yaralandığına dikkati çekerek, "Ölenlerin veya yaralananların 3'te 2'si kadın ve çocuklar. Gazze nüfusunun yüzde 75'i evlerinden çıkarılmış durumda." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya askeri ve mali yardımları bir an önce durdurma çağrısını yineleyen Sanders, "Tavrımız net olmalı. Halihazırda yürüttükleri politikanın devam etmesi durumunda, Netanyahu hükümetine bir kuruş dahi verilmemeli." görüşünü bildirdi.

        Sanders, ABD'nin tüm gücünü Gazze'de "acil bir ateşkes sağlamak" için harcaması gerektiği çağrısında bulunarak, bölgede yaşanan kıtlık ve insani dramın daha da genişlememesi için "büyük miktarlarda acil insani yardımın sevk edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

        Bernie Sanders, ABD tarihinin 'Bağımsız' kontenjanından en uzun süredir seçilen siyasetçisi. 2016 ve 2020'de Demokratlardan Başkan Aday Adayı olan Sanders, 2016'da adaylığı Hillary Clinton'a, 2020'de ise Başkan Biden'a kaybetti.

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